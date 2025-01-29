Финские пляжи засыпало неизвестным белым веществом

«Происхождение вещества до сих пор окутано тайной. По оценкам, оно не представляет непосредственной опасности для человека», — отметили в публикации.

Первыми вещество заметили на пляже жители города Ханко, расположенного на побережье Балтийского моря. Затем его обнаружили в новом районе в направлении Туллиниеми. Горожан попросили пока не посещать пляжи, где нашли «град».

Сейчас эксперты пытаются выяснить свойства вещества. Они предположили, что гранулы могут оказаться парафином. Лабораторные результаты огласят после полного комплекса исследований.

Ранее метеорологи заявили, что из-за извержения вулкана на Канарах на Францию могут обрушиться кислотные дожди. Ущерб от разбушевавшегося вулкана превысил 400 миллионов евро.