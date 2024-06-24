Финляндия запустила судоходство по пограничному с Россией каналу

Финляндия открыла судоходство по пограничному с Россией Сайменскому каналу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное Министерство транспорта и коммуникаций.
«Сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года», — отметили в ведомстве.
Власти Финляндии ограничивали движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу с 15 апреля. Цель такой меры заключалась в «предотвращении нелегальной миграции» морским путем.
Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что государство не станет поддерживать отношения с Россией до завершения СВО. В ноябре 2023 года финские власти закрыли границу с РФ.
Инновационные наколенники начнут производить на предприятии в Мытищах
Площадь пожара во Фрязине выросла до 4,5 тысячи квадратных метров
«Гранд Сервис Экспресс» отменил сборы за возврат билетов в Крым и Севастополь
«Можете выдыхать». Самбурская показала хейтерам возлюбленного
Минтранс Подмосковья назвал столкновения самым частым видом ДТП летом
Анализ подтвердил чистоту воды в реке Воря в Лосино-Петровском
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте