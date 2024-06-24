Финляндия запустила судоходство по пограничному с Россией каналу

Судоходство по Сайменскому каналу открыли в Финляндии до 31 декабря

Serguei Fomine/globallookpress.com
Фото: Serguei Fomine/globallookpress.com

Финляндия открыла судоходство по пограничному с Россией Сайменскому каналу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное Министерство транспорта и коммуникаций.

«Сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года», — отметили в ведомстве.

Власти Финляндии ограничивали движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу с 15 апреля. Цель такой меры заключалась в «предотвращении нелегальной миграции» морским путем.

Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что государство не станет поддерживать отношения с Россией до завершения СВО. В ноябре 2023 года финские власти закрыли границу с РФ.

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