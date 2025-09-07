Финляндия выдворила более 100 россиян

Из Финляндии с января по сентябрь 2025 года депортировали 104 россиянина, которые получили отказ в международной защите. Об этом сообщила газета Iltalehti .

Миграционная служба Финляндии отметила, что просители убежища не смогли обосновать свое требование. Ведомство уточнило, что угроза призыва по мобилизации не является достаточным основанием.

По итогам первых собеседований, около 90% россиян получили отказы. Из них 18 человек отказались добровольно покинуть Финляндию.

Ранее департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщил, что из республики стали реже депортировать россиян. С начала года страна выдворила 108 граждан, что меньше показателей предыдущего года.

Основной причиной депортации полиция назвала нарушение местного миграционного законодательства.