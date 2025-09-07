Финляндия выдворила более 100 россиян
Iltalehti: с января 2025 года Финляндия депортировала 104 российских гражданина
Из Финляндии с января по сентябрь 2025 года депортировали 104 россиянина, которые получили отказ в международной защите. Об этом сообщила газета Iltalehti.
Миграционная служба Финляндии отметила, что просители убежища не смогли обосновать свое требование. Ведомство уточнило, что угроза призыва по мобилизации не является достаточным основанием.
По итогам первых собеседований, около 90% россиян получили отказы. Из них 18 человек отказались добровольно покинуть Финляндию.
Ранее департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщил, что из республики стали реже депортировать россиян. С начала года страна выдворила 108 граждан, что меньше показателей предыдущего года.
Основной причиной депортации полиция назвала нарушение местного миграционного законодательства.