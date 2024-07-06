Финляндия столкнулась со взлетом цен на древесину из-за санкций

MTV: цены на древесину в Финляндии стали рекордными из-за санкций против России

Цены на необработанную древесину в Финляндиии поставили новый рекорд на фоне высокого спроса из-за прекращения поставок кругляка их России и снижения объема инвестиций в отрасль. Об этом сообщил телеканал MTV .

Исследователь Якоба Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии заявил, что страна не может полностью удовлетворить спрос на древесину, с которым столкнулась.

«Высокий уровень цен останется постоянным, а после начнется дефицит. Все это приведет к большим последствиям», — заявил собеседник журналистов.

Он добавил, что ни власти, ни бизнес не хотят признать того, что ситуация с обеспеченностью лесами Финляндии давно изменилась в худшую сторону.

С тем, что цены на древесину высокие, согласился директор компании Stora Enso Хайди Хямяляйнен. Он пояснил, что это связано с издержками из-за повышенного спроса. Хямяляйнен подчеркнул, что не верит в возможность возникновения дефицита.

«Финляндия обладает большими лесными ресурсами, которые сейчас продолжают расти, поэтому о возникновении дефицита я не опасаюсь», — добавил бизнесмен.

В Московской области продолжается работа по восстановлению лесов, которые занимают 40% площади региона. Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов, взамен поврежденных деревьев высаживают новые. Таким способом в 2024 году обновят 711 гектаров лесной территории.