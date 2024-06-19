Финляндия первой в ЕС начала добывать уран

Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, где начали добывать уран. Об этом сообщила на сайте горнодобывающая компания Terrafame .

«Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо. После начала эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран», — отметили в сообщении.

По предварительной оценке, финское предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году. За этот период объем производства урана составит около 200 тонн в год. Как уточнили в компании, объем инвестиций в подготовку к работам достиг около 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что власти Нигера могут отозвать право на добычу урана у французской добывающей компании Orano SA. Французы получили разрешение для работы на месторождении Имурарен в 2009 году.