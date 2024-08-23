Финляндия незаконно изъяла поезда Allegro совместного предприятия с РЖД

РЖД: Финляндия должна оплатить неустойку в 552 млн рублей за поезда Allegro

Финляндия незаконно изъяла поезда Allegro совместной компании VR Group и РЖД и обязана заплатить неустойку за нарушение контракта в размере 550 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в РЖД.

«Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, которые обязали финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка», — пояснили в российской компании.

Поезда Allegro курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, на этом маршруте они должны были эксплуатироваться до 2041 года.

В начале августа стало известно, что Финляндия отказалась от открытия границ с Россией в ближайшее время.