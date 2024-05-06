Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии | 360°

Мир 06 мая 2024, 14:41 Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии Финляндия проверила цепочки поставок вооружений на случай конфликта Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

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Власти Финляндии начали хранить военную технику в Норвегии, а в будущем отправит ее в Швецию. Об этом газете Financial Times рассказал замглавы начальника штаба по логистике и вооружению финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

«Мы намерены хранить технику в других странах. Это вопрос распределения запасов, безопасности поставок. Мы уже начали делать это частично. Уже делаем это в Норвегии, в будущем начнем делать в Швеции, а также в более отдаленных странах. Речь о боеприпасах, технике и, вероятно, запчастях», — отметил он.

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Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что этим решением республика не решила стоящих перед ней проблем безопасности.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем не исключил вероятную блокаду Балтийского моря. Он призвал союзников найти решение этой проблемы.