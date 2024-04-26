Финляндия и Прибалтика начали саботировать прохождение грузов через границу | 360°

Мир 26 апреля 2024, 12:04 Финляндия и Прибалтика начали саботировать прохождение грузов через границу ФТС: Финляндия и страны Прибалтики саботируют прохождение грузов через границу Artur Widak / Global Look Press

Читать 360 в

Финляндия и прибалтийские государства саботируют прохождение грузов, создавая искусственные очереди на границе. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Его слова привело РИА «Новости».

«Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно», — рассказал руководитель ведомства.

Реклама

Он пояснил, что на пункте пропуска «Бурачки-Терехово» на границе с Литвой стоят почти две тысячи машин. Весь транспорт пытается проехать в Россию.

За минувшие сутки литовская сторона пропустила чуть больше 100 автомобилей. Давыдов добавил, что такими темпами остальным придется стоять на границе 20 дней. При этом в автомобилях могут находиться скоропортящиеся товары. То есть это сознательная политика «удушения» торговли, подытожил он.

Ранее из-за недружественных шагов Латвии Россия решила выслать из страны двух ее дипломатов.