Россия вышлет двух латвийских дипломатов по принципу взаимности | 360°

Мир 25 апреля 2024, 22:26 Россия вышлет двух латвийских дипломатов по принципу взаимности МИД России: двух латвийских дипломатов вышлют из страны в качестве ответной меры РИА «Новости»

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Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов посольства Латвии. Такое решение является ответной мерой, сообщила пресс-служба МИД РФ.

В четверг, 25 апреля, в МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии Даце Рутку.

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«Главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением persona non grata без каких-либо оснований двух дипломатов посольства РФ в Латвии», — указали в сообщении.

По данным дипведомства, «исходя из принципа взаимности» двух латвийских дипломатов вышлют за пределы России.

В МИД РФ предупредили, что в случае, если Латвия продолжит и дальше высылать российских дипломатов, то будут предприняты и другие шаги, причем болезненные для Риги.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил о выдворении одного из российских дипломатов из страны. В России обещали ответить на это решение.