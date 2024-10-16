Финансирование БАПОР возобновили все страны, кроме США
БАПОР: все страны, кроме США, возобновили финансирование агентства
Все государства, за исключением Соединенных Штатов, восстановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини, чьи слова привел ТАСС.
Заморозка взносов США продлится до марта 2025 года. Организация может достигнуть такой ситуации, когда больше не сможет работать, отметил Лаззарини.
«Мы очень близки к возможному переломному моменту. Когда он наступит? Я не знаю», — добавил он.
В январе ряд государств, включая Германию, Великобританию, Канаду, Австралию, Италию, Францию, Нидерланды, Швейцарию и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал идею властей Израиля запретить БАПОР. Он назвал инициативу катастрофой.