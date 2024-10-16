Финансирование БАПОР возобновили все страны, кроме США

БАПОР: все страны, кроме США, возобновили финансирование агентства

Все государства, за исключением Соединенных Штатов, восстановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини, чьи слова привел ТАСС .

Заморозка взносов США продлится до марта 2025 года. Организация может достигнуть такой ситуации, когда больше не сможет работать, отметил Лаззарини.

«Мы очень близки к возможному переломному моменту. Когда он наступит? Я не знаю», — добавил он.

В январе ряд государств, включая Германию, Великобританию, Канаду, Австралию, Италию, Францию, Нидерланды, Швейцарию и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал идею властей Израиля запретить БАПОР. Он назвал инициативу катастрофой.