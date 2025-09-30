Философ Дугин заявил, что успех PAS на выборах в Молдавии говорит об укреплении прозападного режима

Молдавия может стать инструментом антироссийской политики после успеха партии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) на выборах. Таким мнением поделился философ Александр Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik .

«Они будут продвигать свою повестку: им надо будет – они втянут Молдову в войну против нас, надо будет принять решение – они ее присоединят к Румынии, надо будет начать операцию против Приднестровья – они ее начнут», — считает политолог.

Как отметил эксперт, ошибка России в том, что она недооценила тенденции, в результате мы имеем дело с тоталитарной властью глобалистов. Успех PAS на выборах в Молдавии указывает на окончательное установление прозападного режима, подчеркнул Дугин.