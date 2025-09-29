Философ Александр Дугин в программе на радио Sputnik выразил беспокойство по поводу текущей ситуации в Молдавии, считая, что либеральный глобализм отчаянно пытается удержать позиции в Европе, что может привести к внутренним конфликтам и гражданской войне.

По мнению Дугина, в Молдавии разворачивается противостояние между глобалистскими элитами, близкими к Джорджу Соросу, и народными движениями, выступающими против захвата власти этими элитами. Либерально-глобалистская политика формирует группу привилегированных группировок, стремящихся закрепить свою власть навсегда, что вызывает сопротивление широких слоев населения.

Философ призвал Россию действовать активно и последовательно, поддерживая народные движения в постсоветских республиках. По его мнению, пассивность и отсутствие внятной позиции могут привести к потере контроля над постсоветским пространством и углублению глобальной нестабильности.