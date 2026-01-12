Фильм о Шекспире и бразильская драма получили по две премии «Золотой глобус»

Фильм «Хэмнет» режиссера Хлои Чжао, повествующий о сыне Уильяма Шекспира, получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Видео с церемонии опубликовано на YouTube-канале премии.

Кроме того, актриса Джесси Бакли, сыгравшая жену великого драматурга, получила приз за лучшую женскую роль. Фильм также получил две номинации: за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.

Лучшей комедией жюри сочло фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Он же получил награду за лучший сценарий.

Две награды получил и бразильский фильм «Секретный агент» — как лучший художественный фильм не на английском языке и за лучшую мужскую драматическую роль.

Ранее Тома Круза наградили почетным «Оскаром» за вклад в кинематограф.