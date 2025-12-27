Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил генерала Жана-Поля Паломеро, бывшего начальника штаба Военно-воздушных сил Франции и военного советника Эммануэля Макрона, в подстрекательстве к конфликту между Францией и Россией. Паломеро призывал к «смелым решениям» в поддержку Украины, что, по мнению лидера «Патриотов», могло спровоцировать конфликт.

«Война! Поразительное интервью генерала Паломеро, военного советника Макрона во время его предвыборной кампании 2017 года и генерала НАТО, который раскрывает секреты и обещает нам войну с Россией!.. Они хотят войны! … Французы не хотят этой войны, которая не является нашей!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Политик заявил, что не видит угрозы со стороны России для Франции, и вновь призвал страну выйти из ЕС и НАТО.

Для Франции нет никакой угрозы со стороны России. Он призвал прекратить этот опасный фарс и выбрать свободную и мирную Францию вне ЕС и НАТО.

Генерал Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что для реальной поддержки Украины через отправку войск Франции и другим европейским странам нужно принимать смелые решения. При этом он не уточнил, что именно имеет в виду.

Генерал также подчеркнул, что европейские войска должны быть развернуты на передовой, иначе их присутствие в зоне конфликта потеряет смысл. По мнению Паломеро, планы по отправке войск в Украину уже начинают воплощаться в жизнь.

Филиппо также осудил идею главы Европейской народной партии Манфреда Вебера об отправке войск Евросоюза на Украину под европейским флагом, писал RT. Он объявил, что французские солдаты «не нацепят синее кухонное полотенце со звездочками» на национальную военную форму.

Ранее французский политик Филиппо назвал безумием превентивный удар НАТО по России. Он отметил, что руководство Североатлантического альянса создает себе врагов для оправдания своего существования и вовлекает европейские страны в реальные конфликты.