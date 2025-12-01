Распространившуюся в НАТО идею о превентивном ударе по России под прикрытием «оборонительной операции» можно классифицировать как переход в наступление. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса для оправдания своего существования выдумывает себе врагов и втягивает европейские страны в настоящие войны.

«Достаточно лишь надуманного или полностью выдуманного предлога, чтобы начать войну! Например: диверсии на газопроводах <...> И вот вам „превентивный удар“», — написал Филиппо.

Политик подчеркнул, что время НАТО прошло после окончания холодной войны и Франции необходимо выйти из состава альянса.

С заявлением о возможном упреждающем ударе по России в качестве оборонительной меры ранее выступил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете Financial Times.

Военный подчеркнул, что для альянса это станет нестандартным шагом, так как он придерживается принципа коллективной обороны и сдерживания, но в определенных обстоятельствах необходимо пойти на эту меру.