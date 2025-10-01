Филиппины решили не создавать дроны вместе с Украиной

Совместное производство дронов Украины и Филиппин стало бы препятствием для политического урегулирования конфликта. Об этом заявил филиппинский посол в России Игорь Байлен в беседе с РИА «Новости» .

«Мы хотим мирного политического урегулирования при участии обеих сторон, чтобы был достигнут справедливый и прочный мир. <…> И мы не будем поставлять дроны, чтобы не мешать этому», — сказал он.

По словам дипломата, от ситуации страдают обе стороны, а также конфликт негативно отражается на мировой экономике.

До этого появилась информация, что украинский посол в Маниле заявил о намерении Украины и Филиппин заключить оборонный договор, предусматривающий совместную разработку и производство беспилотников, также обмен технологиями и наработками в этой сфере. Дроны планировали использовать для мониторинга акватории Южно-Китайского моря.

Ранее американская газета The New York Times заявила, что Россия стала наращивать производство дронов с началом спецоперации. Теперь российские беспилотники стали более совершенными.