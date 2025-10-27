Россия продолжает сохранять положительный торговый баланс, несмотря на многочисленные санкции, которыми Запад лишь прикрывает отсутствие стратегии. Своими наблюдениями поделился аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.

Он напомнил, что к началу военного конфликта в 2022 году у России было восемь лет, чтобы приспособиться к санкциям. До сих пор страна продолжает получать положительное сальдо торгового баланса и не имеет дефицита с 1998 года.

Также эксперт отметил рост валютных резервов, которые на сегодняшний день составляют более 700 миллиардов долларов. По мнению аналитика, санкционная политика Запада способна лишь играть роль камуфляжа, за которым скрыто отсутствие каких-либо идей по разрешению кризиса.

«Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии», — резюмировал Уотсон.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев считает, что санкции не являются большой проблемой. Напротив, ограничения против России сильно отразились на состоянии самих западных стран.