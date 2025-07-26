Фидан оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле проявляют стремление достичь консенсуса. По его словам, при сохранении нынешних темпов обсуждений может быть найдено промежуточное решение конфликта, сообщил телеканал NTV.

«Я вижу их желание прийти к консенсусу, хотя сейчас обсуждения идут медленно», — сказал он.

Фидан отметил, что стороны достигли «принципиального соглашения» о необходимости встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Москва и Киев подходят к ее подготовке с разных позиций.

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Киев предложил провести встречу лидеров двух государств до конца августа. В Москве называть сроки отказались, заявив о необходимости заранее проработать содержание саммита.

Третий раунд переговоров прошел в среду во дворце Чираган в Стамбуле и длился около часа. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, встреча Путина и Зеленского должна «поставить точку». По этой причине мероприятие требует тщательной подготовки.