Фекальный кризис накрыл США. Трамп ввел чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп одобрил запрос мэра Вашингтона Мюриэл Баузер о предоставлении федеральной помощи для ликвидации последствий масштабного разлива сточных вод в реку Потомак. Режим ввели в субботу, 21 февраля, спустя месяц после крупной аварии на канализационном коллекторе, как сообщила пресс-служба Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, FEMA .

Коллапс трубопровода произошел еще 19 января, в результате чего в реку попало около 900 миллионов литров грязных сточных вод. Хотя компания DC Water установила временный обводной канал, столица столкнулась с серьезной угрозой экологии и здоровью населения.

Трамп уполномочил агентство FEMA координировать восстановительные работы, однако федеральный бюджет покроет только 75% расходов, несмотря на просьбу мэра о полной компенсации.

Ситуация осложняется политическим скандалом: Трамп возложил вину за аварию на власти Вашингтона и штата Мэриленд. В ответ губернатор Мэриленда Вес Мур заявил, что ответственность за состояние этого участка коллектора исторически лежит на федеральном правительстве, которое четыре недели бездействовало, подвергая людей опасности.

Кроме того, сейчас Министерство внутренней безопасности США также приостановило часть работ. В результате и FEMA теперь работает в условиях ограниченного финансирования.

Ранее Трамп поднял пошлины для всего мира до 15%.