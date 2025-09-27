ФБР уволило сотрудников, преклонявших колени из-за убийства Джорджа Флойда

ФБР уволило сотрудников, которые в 2020 году были замечены на акциях протеста после убийства Джорджа Флойда и преклоняли там колени. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на источники.

Сколько их точно, не сообщается — по предварительным оценкам, около 20. В тот момент к такому их поведению отнеслись спокойнее, рассудив, что это был рабочий способ деэскалации.

Ассоциация агентов ФБР назвала увольнение незаконным и обратилась в конгресс с призывом расследовать решение директора спецслужбы Кэша Пателя.

В самом ведомстве отказались комментировать что-либо.

В марте газета Washington Times анонсировала, что гигантскую надпись Black Lives Matter, нанесенную оранжевой краской на одной из центральных улиц Вашингтона, планируется убрать.