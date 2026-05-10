ФБР шокировало мир файлами про обломки НЛО и пришельцев ростом 120 см

ФБР опубликовало архивные документы о НЛО и внеземной жизни, в одном из которых упоминались существа маленького роста — около 120 сантиметров. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Эти архивные материалы были связаны с волной наблюдений за НЛО в 1960-х годах. Например, 1965-й стал годом наибольшего количества наблюдений за неопознанными летающими объектами по всему миру.

Специалисты ФБР обобщили сообщения очевидцев о летательных аппаратах, способных бесшумно зависать в воздухе, быстро набирать скорость и создавать помехи для электромагнитного оборудования.

«Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Существа ростом от трех с половиной (107 сантиметров) до четырех футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы», — заявили в статье.

Согласно опубликованным материалам, обломки разбившихся летающих тарелок как минимум трижды находили. Один материал описали как магниевый сплав, другой — как чистый магний, а третий — как исключительно твердый неизвестный металл.

Ранее официальный представитель военного ведомства США Шон Парнелл сообщил, что новый раздел на сайте американского военного ведомства с рассекреченными материалами по НЛО за сутки посетили почти 500 миллионов раз.