ФБР проверит версию о сообщниках убийцы Кирка

ФБР проверит, был ли у убийцы политического активиста Чарли Кирка сообщник. Эту гипотезу начали расследовать после того, как правоохранителям передали видеозапись с разговором Тайлера Робинсона с неизвестным, сообщила газета The Sun .

Источник издания рассказал, что ФБР получило запись, на которой обвиняемый в убийстве американец обсуждает с кем-то покушение по телефону вскоре после произошедшего.

Видео передали правоохранителям жители штата Юта. Теперь агенты проверяют, действительно ли на кадрах Робинсон.

Губернатор Юты Спенсер Кокс заявлял, что убийца Кирка действовал в одиночку. На отсутствие сообщников указывают все доказательства, имеющиеся у полиции. Глава штата добавил, что стрелявший в активиста американец действовал из соображений ненависти.

По обвинению в убийстве задержали 22-летнего местного жителя Тайлера Робинсона. Перед задержанием он попытался свести счеты с жизнью. Молодому человеку вменили преступления по статьям об убийстве при отягчающих обстоятельствах, незаконном хранении оружия и воспрепятствовании правосудию.