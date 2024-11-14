ФБР провело обыск у главы букмекерской конторы, предсказавшей победу Трампа

Представители ФБР провели обыск в квартире директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана. Причиной могло стать то, что контора предугадала победу Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщила газета The New York Post , ссылаясь на источники.

Во время рейда силовики изъяли у Коплана телефон и другие электронные устройства. Главе букмекерского агентства не пояснили, что послужило причиной обыска.

Как предположили источники издания, силовики могли нагрянуть к Коплану из-за «политического возмездия». Речь идет о том, что контора, «в отличие от традиционных опросов, с точностью предсказала легкую победу Трампа над оппонентом Камалой Харрис».

При этом агентство Bloomberg сообщило, что расследование начал Минюст. Контора могла принимать ставки от американцев, несмотря на запрет, наложенный на нее в 2022 году Комиссией по торговле товарными фьючерсами.