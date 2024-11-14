ФБР провело обыск у главы букмекерской конторы, предсказавшей победу Трампа
Представители ФБР провели обыск в квартире директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана. Причиной могло стать то, что контора предугадала победу Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщила газета The New York Post, ссылаясь на источники.
Во время рейда силовики изъяли у Коплана телефон и другие электронные устройства. Главе букмекерского агентства не пояснили, что послужило причиной обыска.
Как предположили источники издания, силовики могли нагрянуть к Коплану из-за «политического возмездия». Речь идет о том, что контора, «в отличие от традиционных опросов, с точностью предсказала легкую победу Трампа над оппонентом Камалой Харрис».
При этом агентство Bloomberg сообщило, что расследование начал Минюст. Контора могла принимать ставки от американцев, несмотря на запрет, наложенный на нее в 2022 году Комиссией по торговле товарными фьючерсами.