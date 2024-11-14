Боррель оскорбительно выразился о Трампе на публике

Уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель во время слушаний в Европарламенте сравнил избранного президента США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«[США при Трампе] уже не те, какими были при [экс-президенте Бараке] Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен [премьер-министра Филипе] Гонсалеса», — сказал он.

По мнению политика, разница между Франко и Трампом заключается в том, что второго выбрали сами американцы. Боррель призвал будущего лидера Штатов продолжать помогать Украине и отметил, что европейские страны активнее поддерживают ее.

До этого стало известно, что Трамп предложил на пост генерального прокурора кандидатуру Мэтта Гетца. Как отметили журналисты, политик ранее заявил, что Крым никогда не выйдет из состава России.