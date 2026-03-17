ФБР назначило награду в миллион долларов за данные о толстом убийце Карденасе

Американские власти назначили награду в миллион долларов за любые сведения о толстом убийце, который скрывается от правосудия на протяжении семи лет. Об этом сообщил New York Post .

Омар Александр Карденас находится в розыске за убийство, которое он совершил в Калифорнии в 2019 году. Жертвой стал 47-летний Джабари Дюма — его застрелили возле парикмахерской в Лос-Анджелесе. С тех пор местонахождение преступника остается неизвестным, полиция не имеет о нем никаких сведений.

Недавно Карденас вошел в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников, а за информацию о нем назначили награду в миллион долларов. В ориентировке особо подчеркнули его телосложение: при росте 168 сантиметров он весит примерно 140 килограммов.

Ранее в США поймали беглого преступника, который скрывался от полиции 14 лет. Мужчину остановили, потому что он нарушил правила дорожного движения.