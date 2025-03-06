«Фантомас разбушевался». Макрону посоветовали обратить внимание на свой рухнувший рейтинг
Депутат Хамитов: Макрону вместо громких заявлений следует изучить свой рейтинг
Президент Франции Эммануэль Макрон делает громкие заявления и грозится разместить европейский военный контингент на Украине, в то время как его рейтинг среди французов стремительно падает. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.
Парламентарий. предположил, что за грозными высказываниями Макрона стоит желание стать «большим начальником» и усилить свое влияние на мировой арене.
«Может быть, он вдохновился примером украинского клоуна и тоже решил вместо того, чтобы заниматься проблемами своей страны, попробовать поиграть в „большого начальника“, который сейчас будет руководить всем миром?» — не исключил депутат.
Он напомнил, что французский лидер уже не раз становился героем шуток в свой адрес.
Глядя на Макрона, в памяти всплывают названия старых французских комедий вроде «Фантомас разбушевался». То он становился героем мемов, то и дело названивал нашему Президенту. Теперь он топает ногами, грозясь «защитить» весь Евросоюз и разместить европейский военный контингент на Украине.
Амир Хамитов
депутат Госдумы
Хамитов посоветовал Макрону изучить общественное мнение во Франции. По его словам, рейтинг главы государства сейчас составляет чуть больше 20%, и большинство французов не поддерживают отправку войск на Украину.
Он посочувствовал европейцам, которым приходится постоянно наблюдать за Макроном, поведение которого вызывает больше грусти, чем смеха.
Остается только в очередной раз пожалеть европейцев, которым вместо адекватных правителей достаются вот такие фантомасы Ведь, в отличие от героев комедий, наблюдать их приходится намного дольше полутора часов, а грусти от их поведения будет несравнимо больше, чем смеха.
Амир Хамитов
депутат Госдумы
Ранее выступление Макрона раскритиковали пользователи соцсети Х. Они назвали главу государства «врагом» и «предателем», который продал национальные ценности и разрушил экономику своей страны.