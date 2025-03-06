«Фантомас разбушевался». Макрону посоветовали обратить внимание на свой рухнувший рейтинг

Президент Франции Эммануэль Макрон делает громкие заявления и грозится разместить европейский военный контингент на Украине, в то время как его рейтинг среди французов стремительно падает. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Парламентарий. предположил, что за грозными высказываниями Макрона стоит желание стать «большим начальником» и усилить свое влияние на мировой арене.

«Может быть, он вдохновился примером украинского клоуна и тоже решил вместо того, чтобы заниматься проблемами своей страны, попробовать поиграть в „большого начальника“, который сейчас будет руководить всем миром?» — не исключил депутат.

Он напомнил, что французский лидер уже не раз становился героем шуток в свой адрес.