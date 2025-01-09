Фанаты попытались спасти сгоревшее кафе, где Роулинг писала «Гарри Поттера»

Фанаты из Шотландии пытаются спасти кафе «The Elephant House», где Джоан Роулинг писала книги о волшебнике Гарри Поттере. В заведении в 2021 году произошел пожар, сообщило издание Daily Record .

Житель Эдинбурга Сэм Завадски хотел восстановить квартиру, расположенную над кафе, которая несколько лет назад тоже сильно пострадала от пожара. Он планировал оформить ее в стиле «Гарри Поттера» и превратить в отель для туристов. По мнению владельца, это место имеет большое значение для истории современной литературы.

Он обратился к городским властям с предложением направить арендную плату на восстановление кафе, но получил отказ. По их мнению, нет никаких доказательств того, что будущие арендные ставки смогут покрыть хотя бы часть расходов на восстановление.

«Текущие ставки на долгосрочную аренду внутри страны не могут финансировать восстановление собственности», — ответили власти.

Сейчас то самое кафе переехало в другое место.

Ранее стало известно, что оригинальная акварельная иллюстрация, созданная для обложки первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», стала самым дорогим предметом, связанным с миром юного волшебника, когда-либо проданным на аукционе. Ее финальная стоимость составила 1,9 миллиона долларов. На этой картине художник Томас Тейлор изобразил Гарри Поттера, стоящего на платформе перед «Хогвартс-экспрессом».