Фальшивый агент ФБР попытался освободить Луиджи Манджоне

Полиция в США арестовала жителя Миннесоты, выдававшего себя за сотрудника ФБР при попытке освободить из тюрьмы в Нью-Йорке Луиджи Манджоне. Об этом сообщил телеканал CNBC .

В среду вечером 36-летний Марк Андерсон пришел в следственный изолятор в Бруклине, представился агентом ФБР и потребовал освободить Манджоне якобы по постановлению суда.

Сотрудники изолятора не поверили лжеагенту и вызвали полицию, которая задержала его. В рюкзаке Андерсона обнаружили круглое лезвие и вилку для барбекю.

Манджоне находится под следствием по подозрению в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года.

Андерсон на допросе заявил, что его якобы преследует мексиканский картель «Халиско — Новое поколение», поэтому он сам хотел попасть под стражу. Признаков того, что Манджоне знал о произошедшем, полицейские пока не обнаружили.