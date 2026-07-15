Ежей впервые внесут в Красную книгу Швеции

В Красную книгу Швеции впервые внесут ежей. Их численность в стране сократилась почти вдвое за 15 лет из-за ухудшения условий жизни, сообщили в канцелярии кабмина страны.

«В список новых видов включен еж, численность которого сократилась за последнее десятилетие. Многие другие насекомые-опылители, такие как осы и бабочки, также будут находиться под защитой», — отметили в правительстве.

Теперь видов, которые находятся под национальной охраной, более 230. В новом варианте документа больше насекомых, лишайников и грибов, но меньше растений. Изменения вступят в силу 1 ноября 2026 года.

«Черная книга» чужеродных растений появится в России в 2026 году. В нее войдут агрессивные чужеродные виды, угрожающие сельскому и лесному хозяйству.