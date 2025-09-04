Служба внешней разведки России заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц увлечен идеями реванша в отношении России за разгром СССР Германией во Второй мировой войне. В беседе с RT свое мнение высказал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, СВР верно очертила политический облик Мерца, ведь его курс подтверждает приверженность идее реванша.

«Действительно, Фридрих Мерц является потомком тех, кто нападал на Советский Союз, кто исповедовал идеологию нацизма, человеконенавистничества, превосходства одной расы над другой», — отметил аналитик.

Как пояснил эксперт, канцлер Германии, казалось бы, мог отказаться от взглядов предков. Однако на практике он активно поддерживает неонацистский режим на Украине, продолжая дело Третьего рейха, высказался политолог.