Аналитик Юшков: сокращение Норвегией добычи газа спровоцирует рост цен

При сокращении добычи газа Норвегией Европе выгоднее будет сотрудничать с Россией. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT .

По его словам, Норвегия в настоящий момент является крупнейшим поставщиком газа в Европу, реализуя ежегодно порядка 110—120 миллиардов кубометров. Однако многие норвежские месторождения, расположенные в южной части страны, близки к исчерпанию ресурсов, добавил эксперт.

«Те же самые моряки и рыболовы активно противодействуют переходу в более северные моря, говорят, что это ударит по рыбной промышленности, соответственно, по населению. Если Норвегия будет сокращать свою добычу, то будет формироваться дефицит газа на европейском рынке, рост цены», — заявил аналитик.

Таким образом Юшков указал на значительное общественное сопротивление в самой Норвегии новым нефтегазовым проектам.