Евросоюз задумался о запрете сигарет с фильтрами и электронок

Евросоюз собирается ввести запрет на сигареты с фильтрами и электронные сигареты из-за рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила газета Bild .

В проекте резолюции Совета ЕС отметили, что запрет на производство, импорт и распространение сигарет с фильтрами поможет сократить потребление табака.

В докладе исследовательской группы ВОЗ по регулированию табачных изделий уточнили, что ограничения на фильтры нужно ввести, чтобы снизить вкусовые качества и привлекательность сигарет. При этом, по данным Bild, в Германии фильтры имеют порядка 95% всех сигарет.

Проект решения рассмотрят на заседании ВОЗ в Женеве в ноябре.

Ранее курящим соискателям стали чаще отказывать в приеме на работу. Работодатели принимают такое решение из-за того, что сотрудники с вредной привычкой чаще выпадают из рабочего процесса.

В год общее время, проведенное за курением, составляет 138 часов. Также люди с вредной привычкой чаще используют медицинскую страховку.