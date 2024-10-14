Евросоюз выделит 500 тыс евро на поддержку гражданского общества и гендерного равенства в Молдавии

Европейская комиссия планирует выделить около 500 тысяч евро на развитие «гражданского общества и миграционных институтов» в Молдавии. Об этом сообщил RT со ссылкой на портал Европейского союза.

Конкурс будет проводиться в рамках программы «Поддержка организаций гражданского общества в Республике Молдова в сфере внутренних дел». В документе подчеркивается, что организации гражданского общества играют важную роль в процессе интеграции страны в ЕС.

В МВД предполагается развивать кадровый потенциал, чтобы сотрудники «трудились на благо всех жителей Молдавии, в соответствии с самыми высокими стандартами ЕС», говорится в сообщении.