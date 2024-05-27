Евросоюз ввел санкции против сотрудников ФСИН и МВД

ЕС включил в антироссийский санкционный список 19 человек и ФСИН

Евросоюз ввел в действие новый санкционный режим против России, в результате под ограничения попали 19 человек и одна организация. Информацию об этом опубликовали в официальном журнале ЕС .

В документе указали, что в антироссийский санкционный список вошли ФСИН, а также судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска, Владимирской области, сотрудники ФСИН, МВД и Следственного комитета. В Евросоюзе подчеркнули, что ограничения вводились якобы из-за нарушений прав человека.

О введении нового санкционного режима 27 мая сообщило информационное агентство DPA. По данным европейских дипломатов, Евросоюз подготовил порядка 20 списков, которые неформально назвали именем блогера Алексея Навального.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал введение экономических ограничений против России. По мнению главы государства, санкции создали определенные проблемы, но также подтолкнули страну к развитию.