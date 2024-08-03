Европейский союз координировал остановку Украиной транзита нефти из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА «Новости».

«События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — сказал он.

На предположение о том, что кто-то в Евросоюзе приказал Украине запретить транзит российский нефти, Сийярто ответил утвердительно.

По его мнению, ослабевший Евросоюз не мог смириться с тем, что Будапешт продолжает политику по установлению мира, несмотря на давление.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину без транзита нефти из России. После этого Шмыгаль заявил о невозможности вернуть транзит российской нефти через территорию Украины путем снятия санкций с компании «Лукойл».