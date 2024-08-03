Евросоюз велел Украине запретить транзит нефти из России
Сийярто заявил, что ЕС координировал остановку транзита нефти через Украину
Европейский союз координировал остановку Украиной транзита нефти из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА «Новости».
«События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», — сказал он.
На предположение о том, что кто-то в Евросоюзе приказал Украине запретить транзит российский нефти, Сийярто ответил утвердительно.
По его мнению, ослабевший Евросоюз не мог смириться с тем, что Будапешт продолжает политику по установлению мира, несмотря на давление.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину без транзита нефти из России. После этого Шмыгаль заявил о невозможности вернуть транзит российской нефти через территорию Украины путем снятия санкций с компании «Лукойл».