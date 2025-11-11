Евросоюз создаст тайную разведку, подконтрольную фон дер Ляйен

Еврокомиссия сформирует новую спецслужбу, целью которой станет укрепление возможностей в сфере безопасности. Об этом сообщила газета Financial Times .

Подразделение будет отчитываться о своей работе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Его задача — эффективнее использовать сведения, которые собирают национальные спецслужбы», — отметило издание.

Импульсом для формирования подразделения стал конфликт на Украине и предупреждения президента США Дональда Трампа о сокращении поддержки Европы в сфере безопасности. Газета добавила, что Евросоюз прорабатывает крупнейшую со времен холодной войны программу перевооружения.

Против создания новой структуры выступили высокопоставленные чиновники Европейской службы внешних связей. Они опасаются, что подразделение будет дублировать функции Аналитический центр разведки и ситуации ЕС (Intcen).

Ранее издание Politico назвало бывшего руководителя аппарата главы ЕК и нынешнего посла в Ватикане Мартина Зельмайера главным врагом фон дер Ляйен. Газета отметила, что дипломат владеет огромным опытом политических интриг.