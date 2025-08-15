Евросоюз собрался ускорить вступление Молдавии в свои ряды

В Евросоюзе могут ускорить принятие Молдавии в состав сообщества. Об этом сообщила газета Politico .

По информации ее источников, уже в начале сентября европейские государства собираются проголосовать за открытие первого «переговорного кластера» для Кишинева. Это позволит Молдавии опередить Украину на пути к членству в ЕС.

В Брюсселе понимают, что такой шаг может вызвать раздражение в Киеве, однако все равно изучают возможность содействия Кишиневу.

Заявки Молдавии и Украины продвигались одновременно с 2023 года, однако против Киева выступил Будапешт. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страна будет блокировать шаги по приему Украины в ЕС.

Ранее стало известно, что Орбан пригрозил Украине развалом за один день. Он напомнил, что Киев благодаря Будапешту получает значительную часть электроэнергии и газа.