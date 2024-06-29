Евросоюз сможет стать одним из центров нового мира при одном условии

Евросоюз сможет стать одним из центров нового многополярного мира, если одумается и осознает тупиковость своего нынешнего курса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

«Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства. Когда-нибудь они одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность для них самих курса, который они проводят под диктовку Вашингтона», — процитировало его РИА «Новости».

Лавров указал на то, что баланс сил в мире меняется, и локомотивом новой, евразийской интеграции может стать БРИКС. Он также призвал пригласить в Совбез страны Азии, Латинской Америки и Африки. Преобладание в организации западных стран несправедливо, подчеркнул министр.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что путь к новому миропорядку будет долгим и тернистым. Он назвал расширение БРИКС подтверждением того, что этот процесс уже происходит.