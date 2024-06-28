Евросоюз решил разработать новый режим санкций против России

Евросоюз сообщил о намерении разработать новый режим санкций против России. Это станет ответом на «дестабилизирующие действия за рубежом», указывается в заявлении , выпущенном по итогам саммита ЕС.

О том, в чем именно состоят новшества, информации нет.

«Евросовет повторяет свой призыв к Совету [ЕС] продолжать работу над новым режимом санкций», — подчеркивается в документе.

В заявлении также отмечается, что Евросоюз осуждает направленную против себя гибридную деятельность, в частности «запугивание, саботаж, дезинформацию», и намерен вести тесное сотрудничество с партнерами для ее выявления и противодействия ей.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что западные страны «приближают себя к точке невозврата», принимая все новые меры против РФ. Он добавил, что ответные меры не заставят себя ждать.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на то, что 14-й пакет санкций бесполезен и лишь в очередной раз демонстрирует враждебность Евросоюза.