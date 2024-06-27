Западные страны шаг за шагом приближают себя к точке невозврата, когда принимают меры против России. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с газетой «Известия» .

Он отметил, что российская сторона будет принимать ответные меры на действия Запада.

«Противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата. <…> Пусть они думают и сами решают», — сказал Рябков.

Он отметил, что «вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью» приведет к тому, что реакция России будет очень болезненной для недружественных стран.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что новый пакет антироссийских санкций от Европейского союза не принесет результатов. Он обратил внимание на то, что ограничения ЕС становятся все более бесполезными. Санкции бьют по России меньше, чем по самим европейским компаниям и европейцам.