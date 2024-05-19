Евросоюз призвали «зарыть топор войны» и выступить против экспансии США | 360°

Мир 19 мая 2024, 09:44 Евросоюз призвали «зарыть топор войны» и выступить против экспансии США Депутат Шеремет обратился к ЕС с требованием выступить единым фронтом против США Vladimir Baranov/Globallook Press

Читать 360 в

Государствам Евросоюза следует «взяться за ум» и начать борьбу с американской экспансией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, представителям Евросоюза необходимо прекратить враждовать между собой и попытаться наладить отношения с Россией. Шеремет добавил, что европейские страны могут остаться «на обочине истории», если не дадут отпор США.

Реклама

«Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что благодаря дружбе с Россией Европа сможет обзавестись стабильностью и дешевыми энергоресурсами.

«Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее», — заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Европу неактуальным партнером для России. По мнению дипломата, в пользу этой идеи уже говорят многие факты.