Евросоюз призвали «зарыть топор войны» и выступить против экспансии США | 360°

19 мая 2024, 09:44
Евросоюз призвали «зарыть топор войны» и выступить против экспансии США
Депутат Шеремет обратился к ЕС с требованием выступить единым фронтом против США
Государствам Евросоюза следует «взяться за ум» и начать борьбу с американской экспансией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По его словам, представителям Евросоюза необходимо прекратить враждовать между собой и попытаться наладить отношения с Россией. Шеремет добавил, что европейские страны могут остаться «на обочине истории», если не дадут отпор США.
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«Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что благодаря дружбе с Россией Европа сможет обзавестись стабильностью и дешевыми энергоресурсами.
«Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее», — заключил парламентарий.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Европу неактуальным партнером для России. По мнению дипломата, в пользу этой идеи уже говорят многие факты.
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