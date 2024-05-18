Европа стала неактуальным партнером для России | 360°

Мир

18 мая 2024, 15:52

Европа стала неактуальным партнером для России

Лавров: на практике ощущаем, что Европа стала неактуальным партнером для России

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Европейские страны не являются востребованными партнерами для России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Помню, как  Дмитрий Тренин (политолог — прим. ред.) в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас не актуальна как минимум на одно поколение. Не могу не согласиться», — процитировала Захарова главу МИД.

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Как отмечал дипломат, неактуальность уже ощущается на практике. Кроме того, многие факты говорят в пользу такого прогноза.

Иностранные власти нередко делают абсурдные заявления, будто президент России Владимир Путин собирается «захватить Европу». Американский журналист Такер Карлсон ранее назвал подобные высказывания бредовыми и безумными.

Сергей Лавров

Мария Захарова

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