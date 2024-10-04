Евросоюз призвали готовиться к войне с Россией

Будущий еврокомиссар по обороне Кубилюс: ЕС следует готовиться к войне с Россией

Евросоюзу стоит начать наращивать военный потенциал для возможной войны с Россией. Об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс, сообщило агентство Bloomberg .

Андрюс Кубилюс, дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, заявил, что Евросоюзу необходимо подготовиться к военному противостоянию с Россией, которое, по его мнению, произойдет через шесть-восемь лет.

ЕС также нужно увеличить производство оружия и боеприпасов. Кубилюсу предстоит пройти слушание по утверждению на новый пост первого еврокомиссара по обороне и космосу.

Это назначение вызвало недоумение российского политолога. Он отметил, что на должность назначили политика «далеко не космической державы».