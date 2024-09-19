Политолог Солонников удивился назначению литовского евроепутата Кубилюса на пост еврокомиссара по обороне и космосу

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ОТР прокомментировал назначение литовского депутата Европарламента Андрюса Кубилюса на пост еврокомиссара по обороне и космосу.

По его словам, это выглядит смешно, что представитель далеко не космической державы будет возглавлять этот пост.

«Это такая комплементарная позиция по отношению к прибалтам, которые самые русофобы, которые только есть», — сказал собеседник издания.

Государства, которые не несут интереса с точки зрения экономики, поднимаются в «политической иерархии», добавил Солонников.