Евросоюз пригрозил США жестким ответом в случае введения пошлин

Евросоюз после введения США пошлин на товары Канады и Мексики готов к жесткому ответу при таких же шагах против Брюсселя. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии РИА «Новости».

«Евросоюз сожалеет в связи с решением США ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая», — сказал он.

По словам собеседника агентства, ЕС не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары. Он добавил, что в Евросоюзе выступают за укрепление отношений с США, но готовы жестко отреагировать на введение пошлин на свои товары.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пригрозил президенту Дональду Трампу сильным ответом на введение дополнительных пошлин с 1 февраля.

Ранее президент США ввел обещанные пошлины на товары из Канады. Указ начал действовать в минувшую субботу. Тарифы на товары из Канады и Мексики составили 25%. Импортные пошлины для Китая — 10%.