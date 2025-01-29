В ЕС предложили отключить от SWIFT еще 15 российских банков

Bloomberg: Евросоюз может отключить около 15 российских банков от системы SWIFT

В рамках нового пакета санкций Евросоюза от международной системы SWIFT могут отключить около 15 российских банков. Об этом источники сообщили агентству Bloomberg .

Страны — участницы ЕС получили предложение о введении такой меры ранее на этой неделе. Собеседники агентства не уточнили, каких банков коснется отключение.

Европейский союз также предложил поэтапно запретить импорт алюминия из России и ввести рестрикции против более чем 70 судов, которые якобы входят в состав «теневого флота».

После начала спецоперации на Украине российские банки начали отключать от SWIFT. Под ограничения подпали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и другие организации.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин 19 января выразил мнение, что России следует полностью отказаться от использования мировой системы межбанковских телекоммуникаций SWIFT.