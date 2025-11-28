ЕС потребовал от Украины изжить коррупцию ради вступления в альянс

Евросоюз не примет Украину, если она не искоренит коррупцию в высших эшелонах власти. Об этом в интервью изданию Politico сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт.

«Мы требуем от всех, кто хочет присоединиться к ЕС, работающей системы расследования и наказаний и наглядной демонстрации успехов в этой сфере», — подчеркнул он.

Макграт подчеркнул, что постоянно на связи с представителями украинских властей и надеется, что они справятся с этим.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Украины официальных объяснений после сообщений об обысках у главы офиса президента Андрея Ермака. Он добавил, что подобные истории подрывают доверие к Украине и играют на руку ее противникам.