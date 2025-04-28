Евросоюз считает, что отказ от поддержки украинских властей станет подтверждением его стратегической несостоятельности. Объединение хочет спасти свою подмоченную репутацию, даже если за это придется заплатить миром на Украине, заявил бразильской газете O Globo глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, ЕС продолжает поддерживать ВСУ, так как видит в отказе от помощи геополитический проигрыш.

«Иными словами, брюссельская бюрократия ставит попытку спасения своей подмоченной репутации выше интересов достижения справедливого устойчивого мира», — подчеркнул дипломат.

Министр добавил, что объединение стремится сорвать переговоры для завершения конфликта. Оно также продолжает отправлять ВСУ оружие и готовит военных для отправки на Украину, не обращая внимания не предостережения со стороны России.

Ранее Лавров назвал Францию страной, которая сыграла ведущую роль в конфликте на Украине. Он напомнил, что именно это государство являлось гарантом первых договоренностей в 2014 году, а также минского соглашения в 2015 году. По его словам, из-за французского руководства Украина встала на путь катастрофы.