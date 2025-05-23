ЕС вводит таможенные пошлины для украинской сельхозпродукции с 6 июня

Евросоюз отказался продлевать беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«В четверг в ходе технического совещания страны Евросоюза утвердили меры переходного периода», — сказал представитель Еврокомиссии Балаш Увари.

Таким образом, фактически решение не продлевать соглашение означает собой введение таможенных пошлин с 6 июня.

Еще один представитель Еврокомиссии Олоф Жилл отмечал, что сообщество изучает другие меры поддержки вместо послаблений на ввоз товаров с Украины, действовавшие с 2022 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Украина представляет собой угрозу стабильному сельскому хозяйству Европы. Политик напомнил, что под контролем киевского режима сейчас находится 40% европейской земли, пригодной для возделывания.