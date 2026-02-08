Руководство европейских стран пугает граждан несуществующей угрозой со стороны России, чтобы забрать деньги из социальных фондов и направить их на сферу обороны и сокращение технологического отставания. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

Он отметил сильное отставание Евросоюза в области высоких технологий и неспособность стран объединения договориться между собой.

В качестве примера Вольф привел попытки государств прийти к консенсусу в вопросе использования замороженных российских активов для кредитования Украины.

«Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай», — подчеркнул эксперт.

По его словам, руководство ЕС пытается убедить население в существовании российской угрозы, чтобы разрушить систему социального обеспечения.

«Их единственная надежда — демонизация России», — добавил профессор.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил смену власти в ЕС из-за его антироссийской политики. Он посчитал моральные принцип лидеров европейских стран неприемлемыми.