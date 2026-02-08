Евросоюз обвинили в раздувании российской угрозы ради вывода денег из соцфондов
Профессор Вольф: ЕС пугал Россией свое население ради перераспределения денег
Руководство европейских стран пугает граждан несуществующей угрозой со стороны России, чтобы забрать деньги из социальных фондов и направить их на сферу обороны и сокращение технологического отставания. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
Он отметил сильное отставание Евросоюза в области высоких технологий и неспособность стран объединения договориться между собой.
В качестве примера Вольф привел попытки государств прийти к консенсусу в вопросе использования замороженных российских активов для кредитования Украины.
«Впереди два огромных направления расходов на ближайшие десять лет: создание армии и инвестиции, чтобы догнать технологически, сделать то, что сделал Китай», — подчеркнул эксперт.
По его словам, руководство ЕС пытается убедить население в существовании российской угрозы, чтобы разрушить систему социального обеспечения.
«Их единственная надежда — демонизация России», — добавил профессор.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил смену власти в ЕС из-за его антироссийской политики. Он посчитал моральные принцип лидеров европейских стран неприемлемыми.